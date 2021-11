Yuma Library

Somerton, Arizona - Need some cooking tips this holiday season? On Tuesday, December 14th, the Somerton Library will present information about AtoZ Food America in Spanish at 10:00 a.m. This online resource offers regional, state, and ethnic cuisines for the entire United States! Recipes can be printed and shared. There are also articles such as Classic Dishes, State Foods, and Special Occasion Foods. Discover how to use this free resource with your Yuma County Library District library card!

Information will be presented in Spanish. There is no charge to attend.



The Somerton Library is located at 240 W. Canal Street in Somerton, AZ. For more information, call (928) 627-2149.



¿Necesita algunos consejos de cocina en esta temporada navideña? El martes 14 de diciembre, la biblioteca de Somerton presentará información sobre AtoZ Food America en español a las 10:00 a.m. ¡Este recurso en línea ofrece cocinas regionales, estatales y étnicas para todo Estados Unidos! Las recetas se pueden imprimir y compartir. También hay artículos como Platos Clásicos, Alimentos del Estado y Alimentos para Ocasiones Especiales. Descubra cómo utilizar este recurso gratuito con su tarjeta de biblioteca del Distrito de Bibliotecas del Condado de Yuma.



La información se presentará en español. La asistencia es gratuita.



La biblioteca de Somerton está ubicada en 240 W. Canal Street en Somerton, AZ. Para obtener más información, llame al (928) 627-2149.